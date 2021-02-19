В Челябинской области отказались строить технопарк по переработке мусора рядом радиоактивной зоной

Приработка отходов — это хорошо, но место нужно выбирать более тщательно Фото: Андрей АБРАМОВ

Правительство Челябинской области поставило точку в скандальном проекте технопарка по переработке отходов в Кунашакском районе. Жители возмущались: Татарская Караболка, где хотят разместить технопарк, — территория, пострадавшая при аварии на «Маяке» в 1957 году.

— Этот проект воплощен не будет, — заявил заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, назвав решение поспешным.

Ранее местные депутаты скорректировали генплан, чтобы изменить назначение земель, но после ряда встреч отменили это решение. Станислав Мошаров отметил, что инициаторы проекта не учли мнения жителей, не привлекали к обсуждению профильные министерства — промышленности и экологии.

— Во-первых, даже проекта никто не видел. Во-вторых, к таким темам нельзя подходить просто технически, они должны обсуждаться на областном уровне, — продолжает Станислав Мошаров.

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