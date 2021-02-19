Финал зимнего чемпионата Урала по дрифту соберет 168 пилотов из 42 городов России

21-22 февраля мы узнаем имена новых чемпионов Урала по зимнему дрифту! Приглашаем на финал ULD 2021.

Зимний чемпионат Уральской Лиги Дрифта в этом году стал самым масштабным в стране: 14 регионов, 42 города, 168 пилотов!

Смотрите прямую трансляцию на сайте и болейте за своих! Начало трансляций в 15:00 по Уралу (13:00 по Москве).

21 февраля (воскресенье) ТОП-32 класс «Анлим».

22 февраля (понедельник) ТОП-32 класс «Боевая классика».

Место проведения: база отдыха «Русский остров» на озере Калды.

50 км от Челябинска, 150 км от Екатеринбурга. Яндекс.Карты. Google Карты.

Вход для зрителей свободный.

Расписание на оба дня одинаковое:

08:30-11:00 Регистрация участников, техническая инспекция

09:00-10:00 Тренировки 1 сессия (1 час)

10:00-10:15 Брифинг 1

10:15-11:15 Тренировки 2 сессия (1 час)

11:15-11:30 Брифинг 2

11:30-14:00 Квалификация

14:30-14:45 Брифинг 3

15:00-17:30 Парные заезды

18:00-18:10 Награждение

Специально для зрителей пилоты ULD заведут LAVR дрифт-такси и покатают зрителей с 10.00 до 17.00. Стоимость билета составляет 1000 рублей, сюда входит три круга по ледовой трассе (парные заезды).

Приезжайте на финальную битву!

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