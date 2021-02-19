Самый крутой каток Челябинска временно закроют перед праздником

Современный лед требует особых условий Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Современный каток в парке имени Терешковой временно закроют на следующей неделе. Он станет временно недоступен челябинцам 22 февраля. Как сообщила администрация парка, будут проходить профилактические работы.

— 22 февраля каток не работает, а 23 февраля последний сеанс начнется в 22:00, — сообщили представители парка имени Терешковой

Напомним, современный каток с дорожками по всему парку открыли 5 декабря. На него потратили 60 миллионов рублей — деньги выделило одно из предприятий города. Созданием катка занималась компания «Формула льда», которая уже делала ледовые площадки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Для наморозки и поддержания льда используется хладагент. Система способна работать при температуре до +10 °C. После каждого сеанса лед обновляют ледозаливочные машины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru