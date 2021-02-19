В Челябинске инкассаторская машина столкнулась с маршруткой

Фото: vk.com/ Kseniya Razno

Авария произошла сегодня вечером, 19 февраля. На пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев столкнулись инкассаторская машина и маршрутное такси. Информацию о ДТП подтвердили в полиции.

— По предварительным данным, травмы получил один человек. На месте ДТП работают полицейские, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, — прокомментировали в ГУ МВД по Челябинской области.

Это не первая авария, которая произошла вечером на этой неделе в Челябинске. Так, 17 февраля на пересечении проспекта Ленина и улицы Красной столкнулись две легковушки. Тогда на место происшествия выезжала скорая помощь.

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