В выходные на трассах Челябинской области ограничат движение из-за спортивных гонок

Фото: министерство экологии Челябинской области
Миндортранс Челябинской области предупредил об ограничении движения транспорта в эти выходные на трасах в Кыштымском и Карабашском районах.
— 21 февраля будет ограничено движение по дороге Карабаш - Белое Озеро - Косой Мост с 16:00 до 21:00, — сообщили в региональном Миндортрансе. — 22 февраля 2021 года будет ограничено движение по дороге Кыштым - Слюдорудник - Большие Егусты с 16:00 до 21:00.
В ведомстве добавили, что ограничения были введены из-за проведения пятого этапа Кубка России по ралли «Малахит — 2021».
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