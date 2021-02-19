В выходные на трассах Челябинской области ограничат движение из-за спортивных гонок

Фото: министерство экологии Челябинской области

Миндортранс Челябинской области предупредил об ограничении движения транспорта в эти выходные на трасах в Кыштымском и Карабашском районах.

— 21 февраля будет ограничено движение по дороге Карабаш - Белое Озеро - Косой Мост с 16:00 до 21:00, — сообщили в региональном Миндортрансе. — 22 февраля 2021 года будет ограничено движение по дороге Кыштым - Слюдорудник - Большие Егусты с 16:00 до 21:00.

В ведомстве добавили, что ограничения были введены из-за проведения пятого этапа Кубка России по ралли «Малахит — 2021».

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