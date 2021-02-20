Бизнес на удаленке: челябинские предприниматели массово перешли на онлайн-кредитование

Более половины кредитов челябинские предприниматели оформляют в Сбербанке через интернет. За год доля онлайн-кредитования малого бизнеса в регионе выросла почти в пять раз — в 2019 году дистанционно было выдано только 13% займов. В целом за 2020 год в Челябинской области Сбербанк выдал предпринимателям свыше 1300 онлайн-кредитов на общую сумму около одного миллиарда рублей.

Воспользоваться сервисом можно в интернет-банке «СберБизнесОнлайн». Клиент выбирает подходящую программу кредитования, а затем направляет заявку и документы в электронном виде. И это не просто форма для онлайн-запроса, а полноценный кредитный ассистент. Система сама подсказывает клиенту дальнейшие действия: например, какой залог может принять банк, потребуются ли поручители. Решение о выдаче средств также принимается дистанционно. Визит в банк для идентификации потребуется только новым клиентам, которые не обслуживались в Сбербанке.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Дистанционные сервисы стали важной частью нашей жизни. Сегодня предприниматель может получить многие банковские услуги удаленно. Гибкие условия кредитования, удобный интерфейс системы, полноценная поддержка клиентов при любых возникших вопросах делают использование сервиса Сбербанка удобным и выгодным. Мы планируем и дальше совершенствовать онлайн-кредитование, чтобы малый бизнес имел возможность развиваться, не тратя время на посещение банковского офиса.

Кредит через интернет в Сбербанке предприниматели могут оформить на любые цели: для финансирования текущей деятельности, модернизацию производства, пополнение оборотных средств, покупку транспорта, недвижимости и т.д.

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