В Челябинской области идет массовая вакцинация Фото: Кирилл САДЫКОВ

За сутки в Челябинской области умерли 13 пациентов с коронавирусом. По данным регионального минздрава, на Южном Урале зафиксировано 50 440 случаев COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 231 человека, один из которых — школьник. При этом выздоровели 298 пациентов, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 42 792 южноуральца. Под наблюдением специалистов остаются 5 634 заболевших.

Что касается статистики смертей, то за прошедшие сутки умерли 13 человек, у которых был диагностирован коронавирус. 8 из них скончались непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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