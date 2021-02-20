Прокуратура обнаружила мошенничество при поставке холодильного оборудования для арены «Трактор» в Челябинске

Установленное оборудование оказалось дешевле, чем было заявлено изначально Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратура Челябинской области проверила имущество, которое установили на ледовой арене «Трактор». Компания «Челябинскоргтехника-С» должна была модернизировать холодильное оборудование согласно заключенному контракту, сумма которого составила свыше 10 млн рублей. Однако выяснилось, что по факту были использованы дешевые и некачественные холодильники, которые не соответствуют заявленным в договоре характеристикам.

На испарителях были приклеены таблички, свидетельствующие о якобы итальянском производстве. Но сама компания-производитель отрицает выпуск такой модели. «Французский» маслоотделитель тоже оказался вовсе не французским, да еще и перекрашенным, два насоса — китайскими вместо немецких, а на некотором оборудования информационные таблички и вовсе оторваны.

— В действиях неустановленных лиц из числа руководства компании «Челябинскторгтехника-С» усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Материалы своей проверки прокуратура направила в ГУ МВД России по Челябинской области. К чему все это приведет, будет известно позже.

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