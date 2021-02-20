Проверка холодильного оборудования на челябинской арене «Трактор» проводилась по поручению Текслера

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области
Правительство Челябинской области прокомментировало результаты проверки оборудования на ледовой арене «Трактор». По их словам, ее проведение поручил губернатор Алексей Текслер.
— В ходе проверки установлено, что поставленное оборудование не соответствует заявленному качеству, — добавили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Напомним, прокуратура после проверки нашла повод для возбуждения уголовного дела. Как оказалось, подрядчик установил холодильное оборудование, которое оказалось дешевым и некачественным.
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