Проверка холодильного оборудования на челябинской арене «Трактор» проводилась по поручению Текслера

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Правительство Челябинской области прокомментировало результаты проверки оборудования на ледовой арене «Трактор». По их словам, ее проведение поручил губернатор Алексей Текслер.

— В ходе проверки установлено, что поставленное оборудование не соответствует заявленному качеству, — добавили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Напомним, прокуратура после проверки нашла повод для возбуждения уголовного дела. Как оказалось, подрядчик установил холодильное оборудование, которое оказалось дешевым и некачественным.

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