«Использовали все, что попалось под руку»: в челябинском баре устроили кровавое побоище

Потасовка началась с оскорбления. Фото: «ВАРЯГ», холдинг предприятий безопасности/vk.com

Массовая драка произошла в одном из баров на улице Первой Пятилетки в ночь на 19 февраля. По информации из соцсетей, все началось с того, что один посетитель оскорбил другого по национальному признаку. На место вызвали ЧОПовцев.

— Участники конфликта использовали всё, что попалось под руку. Задержано около десяти человек. На место также оперативно прибыли семь экипажей полиции, — рассказали в холдинг предприятий безопасности «ВАРЯГ».

В пресс-службе УМВД города прокомментировали КП-Челябинск, что все участники потасовки установлены, сейчас проводится проверка.

На месте побоища — кровавые следы. Фото: «ВАРЯГ», холдинг предприятий безопасности/vk.com

Напомним, в конце января произошла массовая драка в караоке-баре Clocks. Участники схватились за ножи и травматические пистолеты. В одного из участников прилетела пуля. Когда на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны дебоширы попытались скрыться.

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