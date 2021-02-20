Росгвардия опровергла свое участие в захвате предприятия в Миассе

Объектом спора стало здание на улице Привокзальной в Миассе. Фото: брик-миасс.рф

В Миассе владельцы компании «БРиК», которая производит автогидравлику для автомобилей ВАЗ, заявили о рейдерском захвате. Здание, в котором находится предприятие, перешло к другому собственнику — «Кедр-Автомотив» — в рамках процедуры банкротства. Новый владелец также занимается автозапчастями и является конкурентом «БРиК».

Новые собственники пришли на предприятие в сопровождении сотрудников Росгвардии, что вызвало множество вопросов. Сегодня ведомство выступило с официальным заявлением.

— Наши сотрудники осуществляли пропускной контроль на предприятии в соответствии с заключенным ранее договором на оказание охранных услуг. Однако, когда выяснилось, что завод является объектом спора, действие договора было приостановлено, а предоставление услуг прекращено, — прокомментировала КП-Челябинск пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области.

Между тем, представители «БРиК» уже написали заявление в полицию и прокуратуру.

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