Установленное недобросовестным подрядчиком оборудование на челябинской ЛА «Трактор» сломалось через шесть лет

Прокуратура хочет возбудить дело из-за поставки оборудования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минспорт Челябинской области прокомментировал ситуацию с холодильным оборудованием для арены «Трактор», из-за которого теперь хотят возбудить дело. В министерстве рассказали, что закупка была осуществлена еще в 2013 году.

— В 2019 году компрессор оборудования вышел из строя, — уточнили в минспорте. — Руководство ЛА «Трактор» пригласило экспертов, чтобы установить причину поломки. Тогда и выяснилось, что комплектующие холодильного оборудования не соответствуют заявленным характеристикам технического задания.

Весной 2020 года компания «Челябинскоргтехника» восстановила оборудование и сейчас оно работает исправно, однако органы заинтересовались инцидентом и нашли мошенничество при закупке.

Напомним, прокуратура провела проверку и выяснила, что при поставке для арены «Трактор» подрядчик использовал дешевое и некачественное оборудование, в отличие от заявленного в договоре. В Правительстве региона добавили, что проверка была проведена по поручению губернатора Текслера.

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