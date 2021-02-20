Интернет — в каждый сельский дом и каждое сельхозпредприятие

Обеспечить всех жителей Челябинской области, в том числе проживающих на сельских территориях, доступной и качественной современной связью стремится областное правительство. О том, как в области постепенно устраняют цифровое неравенство между городским и сельским населением, рассказали на Форуме муниципальных образований в рамках Межрегиональной агропромышленной конференции МАК-2021.

Исполняющий обязанности Министра информационных технологий, связи и цифрового развития региона Василий Кокорюкин отметил, что по доступу к Интернету регион занимает 1 место в УрФО и седьмое место по России. 92% территории области покрыто сетями мобильной связи. Только в 2020 году операторами связи построено 4265 базовых станций, в том числе 1532 станции стандарта 4G (LTE).

Вместе с тем в области насчитывается 265 отдаленных от райцентров небольших сел и деревень, где нет ни мобильной связи, ни Интернета, а есть лишь проводной телефон-автомат. В них живут 27 тысяч человек. Еще в 546 населенных пунктах (69 тыс. человек) нет доступа в Интернет. Главная причина — отсутствие экономической заинтересованности операторов связи. С 2018 года Правительство Челябинской области ежегодно направляет 15 млн рублей на субсидии операторам связи, что компенсирует до 90% капитальных затрат на создание и модернизацию инфраструктуры связи в малых населенных пунктах. Благодаря этому качественную связь с доступом в Интернет получили 30,5 тыс. жителей 57 малых населенных пунктов.

Также по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» в 2019 и 2020 годах к Интернету подключено 669 социальных объектов (образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, сельские администрации). В 2021 году подключат еще 736 объектов. По другому федеральному проекту, «Устранение цифрового неравенства», в конце прошлого года завершено строительство оптоволоконных линий и точек доступа во всех населенных пунктах с населением до 500 человек — это 258 сел.

Кроме того, в области есть еще 337 населенных пунктов, где населения еще меньше, до 249 человек. Региональный мининформ предлагает дополнить финансирование федерального проекта в них за счет сокращения невостребованных таксофонов.