В четырех районах Челябинской области ввели карантин по бешенству

Среди диких животных бешенством чаще всего болеют лисы Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Челябинской области зарегистрировали шесть новых случаев бешенства за неделю. Болезнь поразила не только диких животных, но и домашних. В результате этого пришлось вводить ограничительные меры в Челябинске и Троицке, а также в Агаповском и Чебаркульском районах региона.

В местном управлении Россельхознадзора призвали жителей области не допускать контакта домашних животных с дикими и не забывать о своевременной вакцинации.

— С начала 2021 года в Челябинской области было выявлено 16 случаев бешенства животных в 16 неблагополучных пунктах. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 9 случаев бешенства животных в 9 неблагополучных пунктах, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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