Челябинский аэропорт получил III категорию ИКАО: что это значит

Реконструкцию аэропорта начали к саммитам ШОС и БРИКС Фото: Андрей АБРАМОВ

Аэропорт имени Курчатова получил сертификацию по III категории ИКАО (ICAO, International Civil Aviation Organization). Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Накануне глава региона провел экскурсию об обновленному аэропорту для вице-премьера Марата Хуснуллина.

— Теперь здесь могут приземляться самолеты при любых погодных условиях, — пояснил Алексей Текслер.

Теперь, благодаря специальному оборудованию, самолеты смогут садиться «вслепую» — то есть исключительно по приборам. Напомним, минувшей осенью, когда в городе несколько дней стояли туманы, случались массовые задержки рейсов. Третью категорию сегодня имеют только московские Шереметьево и Домодедово, а также аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

Реконструкцию аэродрома, а также строительство нового терминала начали к Саммитам ШОС и БРИКС 2020, но сначала официальную часть перенесли в северную столицу, а потом грянула пандемия и все было отменено.

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