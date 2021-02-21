В челябинском театре уcтроят флешмоб в защиту от бескультурья

23 февраля в 10:00 в фойе ждут всех защитников от бескультурья. Фото: kamerata.ru

Челябинский камерный театр приглашает всех любителей театра на флешмоб «Защитим отечество от бескультурья». Информацию о мероприятии театр разместил в группе в социальной сети.

23 февраля в 10:00 Камерный театр приглашает челябинцев собраться в фойе. При себе иметь вторую обувь, головной убор — чем необычнее, тем лучше. И любимое четверостишие — это будет оружие в борьбе с бескультурьем.

— Никаких повесток — только добровольцы, — пишут в театре. — Переобуваемся, достаем головные уборы и вторую обувь. Тихонечко идем в зал и там читаем стихи! Фотографируемся и в воздух «чепчики» бросаем!

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