Юная челябинка прошла слепые прослушивания проекта «Голос.Дети»

Арина покорила наставников своим исполнением. Фото: скриншот видео "Голос.Дети"

14-летняя челябинка Арина Миленко прошла слепые прослушивания в проекте «Голос. Дети — 8». Она попала в команду к Басте, который, кстати, самый первый из членов жюри оценил ее исполнение. Эфир вышел вчера, 20 февраля.

Арина исполнила песню Луи Примы Sing, Sing, Sing. Из наставников первым повернулся Баста, а за ним Егор Крид.

— Очень музыкальное выступление, — сказал Баста.

Егор Крид отметил, что повернулся в самый последний момент, потому что Арина спела идеально.

— Ты большая молодец, несмотря на то, что это совсем не мой стиль, — добавил Крид.

Светлана Лобода отметила четкость исполнения Арины, то, как она грамотно и филигранно импровизировала.

Арина Миленко принимала участие в 7 сезоне шоу «Голос.Дети». Она учится в восьмом классе, любит математику и химию. Арина — воспитанница образцовой студии эстрадного вокала «Тутти», лауреат премии «Андрюша» 2020, полуфиналист детского Евровидения-2019.

— Я достаточно творческая девушка, не представляю своей жизни без музыки. Дальнейшую жизнь я хочу связать с творчеством, — говорится в ее презентации для шоу.

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