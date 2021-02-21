Нарколог из Челябинской области завела ТикТок, чтобы быть полезной

Тамара Дахина начала осваивать ТикТок не так давно. Фото: соцсети

Жительница Златоуста Челябинской области, клинический психолог и подростковый нарколог Тамара Дахина завела профиль в ТикТоке. В своих роликах женщина шутит, пародирует врачей и…дает полезные советы по самым важным проблемам. Иногда даже в стихах.

— Я начинающий тиктокер, но мне есть что сказать. Тем более я сама раньше делала ошибки в воспитании своей дочери. Я получила профессиональные знания и теперь передаю их, — говорит Тамара Дахина.

Как рассказала Тамара Михайловна КП-Челябинск, она работает в городской наркологии, работает с трудными подростками, читает лекции школах. Сейчас, в 67 лет, Тамара Дахина учится в Международном московском университете на психолога-консультанта.

— Я решила вести ТикТок после того, как увидела передачу о тиктокере Дане Милохине. Даже слезы на глаза наворачивались, — говорит Тамара Дахина. — Разобраться, что к чему в ТикТоке мне было несложно, ведь в свои годы я учусь дистанционно.

ТикТок Тамара Михайловна завела в январе 2021 года. Пока у врача не так много подписчиков — всего 172, а лайков — 1503. Поэтому ее видео не превышают одной минуты. В эту минуту Тамара Дахина старается рассказать о самых важных проблемах: подростковом суициде, обидах, самооценке ребенка. Женщина призывает задавать в комментариях вопросы и делится проблемами.

— Подростки лайкают, но мало кто подписывается. Один мальчик из Беларуси написал: «Вот к такому бы психологу я пошел!». Воспитатели благодарят, — говорит Тамара Дахина. — Отправляю ролики своей дочери. Она сейчас живет в Ессентуках, обсуждаем, что-то она использует в воспитании своих детей.

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