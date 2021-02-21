На Южном Урале посчитали, насколько подорожал загородный зимний отдых

Зимний семейный отдых в Челябинской области подорожал не так сильно, как в среднем по России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области подсчитали индекс семейного зимнего уикенда. Расчетами занялись экономисты Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России. По их подсчетам загородный отдых на семью из трех человек за год подорожал на 1,6%.

За основу взяли данные Росстата за январь 2021 года — изменение цен на одежду, обувь, бензин, проживание в гостинице и ужин в ресторане. Было решено, что спортивное снаряжение семья возьмет напрокат — для короткой поездки так выгоднее.

Стоимость одежды и обуви для папы в Челябинской области за год подросла на 1,7%. Для этого подсчета папа выбрал спортивный костюм, утепленную куртку, шерстяной шарф, шапку из трикотажа и, конечно же, не забыл про перчатки и ботинки из натуральной кожи. Похожий комплект одежды для мамы (вместо куртки она надела дубленку) обошелся на 1,3% дороже, чем если бы эти вещи покупали год назад. Для дочки-школьницы покупка верхней одежды для загородного отдыха обойдется дешевле на 0,3%. Правда, вместо кожаных перчаток ребенку дали в дорогу шерстяные варежки.

Добраться до места прогулки семья решила на личном автомобиле, заправив его бензином марки АИ-92. Согласно статистике, за год цена на этот вид топлива выросла на 1,9%. Между прогулками на свежем воздухе и занятиями спортом южноуральцы пообедали походным провиантом, который заботливо уложили в рюкзак. Кстати, покупка рюкзака в этом году обойдется чуть дороже — на 1,1%, чем в январе прошлого года. А вот семейный ужин решено было провести в ресторане. Стоит отметить, что его стоимость в расчете на одного человека в этом году растет более медленными темпами. Так, в январе 2021 года по сравнению с январем 2020 года рост составил 2,6%. В целом по стране рост стоимости ужина в ресторане, наоборот, ускорился.

И, наконец, остановиться на ночь семья решила в трехзвездочном отеле. В этом году стоимость проживания за сутки на 1 человека выше всего лишь на 0,7%.

— Если сложить все компоненты, то индекс загородного отдыха в Челябинской области на семью из трех человек составил 1,6% (в России в целом — 2,1%). Это заметно ниже инфляции, которая в январе этого года в нашем регионе сложилась на уровне 4,5%, — сообщила управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.

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