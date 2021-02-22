В Челябинске на пустой дороге столкнулись четыре автомобиля

Из-за ДТП перекрыто несколько полос.
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
В Челябинске рано утром, 22 февраля, столкнулись четыре автомобиля. Из-за ДТП возле областной больницы в выходной день скопилась большая пробка. Перекрыты три из четырех полос, встали троллейбусы.
Авария произошла на улице Блюхера в сторону выезда из города.
— Машины столкнулись возле кольца. Из троллейбусов высадили всех пассажиров, пришлось идти пешком, — сообщил читатель «Комсомольской правды».
Машины не дают проехать троллейбусам.
Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"
Понедельник, 22 февраля, является выходным, поэтому машин на дороге мало. Пробки оцениваются в один балл.
Фото: transport-yandex-online.ru
Информация об аварии и пострадавших уточняется.
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