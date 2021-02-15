Общественники поддерживают идею создания памятника метеориту

Фото: архив КП.

Челябинск сегодня отмечает годовщину прилета метеорита. Местные шутят, что в этот день мир узнал, что вообще есть такой город и губернатор, который всерьез говорит про газовый лед и межпланетные тела.

Увы, за минувшие восемь лет идеи по превращению метеорита в бренд так и не воплотились. А ведь звучали из каждой челябинской подворотни, да при всей международной шумихе, что служило заделом для чего-нибудь грандиозного. О нас сообщали в NASA, писали в National Geographic, пару раз собирались ученые на конференции, редкие туристы приезжали на озеро Чебаркуль в поисках осколков, были выпущены конфеты одноименной марки, но глобально шанс профукан, — сокрушаются авторы телеграм-канала «Челябушка». — Наверное, кто-то наверху тогда посчитал, что туристическую, научную и культурную привлекательность региона этим не поднимешь, да и спустил все на тормозах. Поэтому просто поддержим коллег, возобновивших разговоры о памятнике метеориту — эскиз уже был выбран по конкурсу, ничего не мешает.