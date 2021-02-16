Некоторым южноуральцам дадут деньги на подключение газа

Челябинский губернатор спасает программу газификации. С июля по распоряжению Алексея Текслера в регионе введут субсидию в размере 60 тысяч рублей на подключение к голубому топливу одиноко проживающим пенсионерам, многодетным семьям с низкими доходами и семьям, имеющим детей-инвалидов, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

— Хорошее подспорье для уязвимой части населения, и это в прямом смысле можно охарактеризовать как спасение, причем и самой программы, и потребителей. Сети-то проложены, а вот у собственников зачастую нет денег на подключение блага цивилизации (слишком дорогое выходит удовольствие). Отсюда и ироничные шутки — без газа, зато c wi-fi, — добавляют авторы «Челябушки». — Проект о региональной субсидии еще должен пройти парламентское утверждение, но, думается, против тут никто не будет. На этом, кстати, Текслер не остановится — подаст инициативу оформления таких выплат и в федеральном законодательстве.