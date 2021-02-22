Испытания лютым холодом: в Челябинской области в День защитника Отечества ожидаются аномальные морозы

В лютый мороз даже еда застывает. Фото: Олег УКЛАДОВ

На Челябинскую область надвигаются аномальные морозы. Как сообщает Челябинский гидрометцентр, в отдельных районах Южного Урала ожидается понижение температуры до минус 40 градусов.

Синоптики рассказали, когда закончатся морозы. По прогнозу, аномально холодно будет с 22 по 25 февраля. Сегодня в Челябинске днем до -19 градусов, а ночью до -30. 23 февраля, в День защитника Отечества, ожидается до - 24 градусов, а по области будет еще холоднее.

К морозной погоде присоединяется еще и ветер: сегодня он западный 2-7 м/c, а завтра будет северный с порывами до 15-20 м/c. Также ожидается небольшой снег.

В случае происшествий звоните на телефоны экстренных служб — «112» и «101».

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