Мошенники в Челябинской области заставили женщину взять кредиты в банках по всему городу

Женщина следовала указаниям мошенников по телефону Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инцидент произошел в Карталах Челябинской области. Жительнице города позвонил некий сотрудник банка, который сообщил, что злоумышленники завладели ее данными и собираются снять деньги со счета.

Женщина поверила в обман. Следуя указаниям звонившего, она отправилась к банкомату, где сняла 155 тысяч рублей и перевела эти деньги на указанный злоумышленником счет.

Затем лжесотрудник банка сообщил женщине, что необходимо взять кредит во всех банках города, чтобы предотвратить аналогичные действия преступников. Но пострадавшая засомневалась и ответила, что не станет этого делать. Разговор по телефону на этом закончился.

Через некоторое время пострадавшей уже поступил звонок от якобы начальника одного из отделов полиции. Ей сообщили, что если она не станет следовать инструкциям сотрудника банка, то на нее будет заведено уголовное дело за содействие мошенникам. Женщина снова поверила. Она направилась в отделения банков Карталов и Магнитогорска. Оформила там кредиты, а полученные деньги снова перечислила мошенникам.

Но на этом афера не закончилась. Затем лжесотрудники банка сообщили женщине, что мошенники собираются завладеть деньгами, которые принадлежат ее матери. Желая сберечь накопления, пострадавшая сняла порядка 110 тысяч рублей со счета родственницы и перечислила на неизвестные счета.

После этого злоумышленники завершили разговор по телефону и перестали выходить на связь. А женщина, поняв, что ее обманули, обратилась за помощью к полицейским.

— В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на раскрытие данных противоправных деяний, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Всего пострадавшая перевела мошенникам более 1 млн рублей.

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