Корпоративы разрешены, но в масках: в Челябинске смягчили ограничения по коронавирусу

В Челябинской области сегодня смягчили ограничения, связанные с коронавирусом. Отменен запрет на мероприятия, в том числе на корпоративы в ресторанах, заполняемость залов в развлекальных учреждениях может быть увеличена до 75%, — сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

— Единственное но — остается рекомендация по самоизоляции гражданам в возрасте 65+ и сохраняются правила профилактики, выданные Роспотребнадзором. Продолжаем ходить в масках, часто мыть руки и придерживаться дистанции, — добавляют авторы «Челябушки». — Смягчение ограничительных мер совпало с поступлением в регион крупной партии вакцины от ковида (свыше 80 тысяч доз). Видимо, прививочная кампания теперь будет основным методом борьбы. Впрочем, пока она идет скромными темпами, привито всего около 60 тысяч южноуральцев. Ажиотажа нет. Записаться можно через портал госуслуг, а можно и по старинке — через регистратуру.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области подтвердились 249 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на сегодняшний день, по данным регионального минздрава, на Южном Урале 5916 человека больных COVID-19. Из больниц выписались 346 человека. С начала пандемии в Челябинской области подтверждено 49 738 случаев заболевания коронавирусом.

Вакцинация от коронавируса продолжается. Кстати, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт пояснила, когда ставить повторную прививку от коронавируса в случаях, когда ее не получается сделать через 21 день.