Владов промахнулся: общественники дали оценку предложению челябинского урбаниста

Фото: архив КП.

В Челябинске не оценили предложение местного урбаниста Льва Владова по изменению здания Центробанка России на проспекте Ленина, 58. Оказалось, что этот объект является памятником культурного наследия и конструктивное вмешательство невозможно в принципе. Не прояснив все как следует, Владов предлагал пробить в стенах дома арки для сквозного прохода и организовать новое общественное пространство во дворике, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

— Здание ЗакСО, которое граничит с ЦБ, он тоже упоминал, но кажется, это вообще не обсуждается. Что тут добавить? Челябинский урбанист славится своими громкими идеями по поводу городской среды и сторонники частенько аплодируют ему стоя, — добавляют авторы «Челябушки». — Власти в положительном ключе реагируют редко, а в этот раз Владов и вовсе откровенно промахнулся, получив вместо маломальского одобрения разговоры о необходимости защиты архитектурных сооружений от спорных (и сюрреалистичных) инициатив.