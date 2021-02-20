Игры в прятки кончились: предприятия Южного Урала отчитаются о выбросах

Южноуральские предприятия-загрязнители обяжут установить системы контроля выбросов, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка». То же самое касается промышленников Иркутской, Кемеровской, Липецкой областей и еще ряда регионов, которые участвуют в программе «Чистый воздух». Соответствующее предписание выдано после совещания вице-премьера Виктории Абрамченко.

— Игры в прятки кончились — совсем скоро будет видно, кто, из какой трубы, сколько и когда выбрасывает. В Центре мониторинга, вероятно, прибавится работы. Ах да, и поставить автоматику нужно будет за собственный счет, — добавляют авторы «Челябушки». — Ничего личного, как говорится, просто бизнес.