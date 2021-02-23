Из-за аномальных холодов и очень сильного ветра закрыли движение на дорогах Курганской области

Движение ограничено на дорогах областного значения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за ухудшения погодных условий — усиления ветра, метели и бурана — ограничено движение через границу с Казахастаном в Курганской области.

— В связи с закрытием движения в Северо-Казахстанской области Республики Казахстан, подрядная организация «Уралавтодор» усилила дежурное патрулирование по автодороге Р-254 «Иртыш» от Кургана до автомобильного пункта пропуска Петухово, — рассказали в Упрдор «Южный Урал». — Закрыли движение для всех транспортных средств на автомобильной дороге А-310 (Троицкий тракт) на участке от поселка Карабалык до Костаная.

По данным курганского гидрометцентра, вечером 23 февраля, ночью и днем 24-го по области ожидается очень сильный ветер до 25 м/с, метели.

— По 25 февраля 2021 по Курганской области ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже нормы на 7 градусов и более, — рассказали в Гидрометцентре.

О нештатных ситуациях на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.

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