Штормовой ветер разнес фасад ТРК в Магнитогорске

Сильным ветром снесло стеклянные и железные конструкции Фото: кадр с видео

Штормовой ветер снес конструкции входной группы в торговом центре «Тройка» в Магнитогорске. Сильным ветром снесло стеклянные и железные конструкции. ЧП произошло утром 23 февраля.

— Благо люди не пострадали, потому, что торговый центр еще не был открыт, пострадала только машина. Будьте осторожны, берегите себя! — пишут очевидцы в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте. — Магнитогорцы, будьте осторожны! В этот зверски холодный ветреный февральский день лучше оставайтесь дома. Ветер может натворить много бед.

Сегодня ТРК работает. По словам очевидцев, последствия разгула стихии уже устранили. Этот вход не является основным.

По данным синоптиков челябинского гидрометцентра, непогода продержится как минимум до среды. Сегодня ночью в регионе будет -26..-31, при прояснении до -40. Завтра днем -19..-24.

В Миндортрансе предупредили об аномально низкой температуре в южных районах области (Брединском, Карталинском и Кизильском) -30 градусов. Из-за сильного ветра и метели резко ухудшилась видимость. Водителей просят быть крайне внимательными и по возможности воздержаться от поездок.

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