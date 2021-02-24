Офицеры Челябинской военно-воздушной академии получили благодарности депутата Государственной Думы Андрея Барышева

Благодарственные письма и денежные премии от народного избранника офицерам летного училища вручила помощник депутата, директор Челябинского областного общественного движения «Соцгород» Юлия Животко.

Также она передала слова поздравления от депутата и пожелала личному составу и всем военнослужащим здоровья, счастья и добрых перемен в жизни:

— День защитника Отечества по праву считается символом отваги, мужества, патриотизма, и напоминает нам о великих подвигах отцов и дедов, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Сменялись эпохи, но верность долгу, честь и достоинство всегда были и остаются неотъемлемыми качествами русского воина. В этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, счастья и добрых перемен!