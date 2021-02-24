Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области количество умерших из-за коронавируса приблизилось к 1000 человек. По данным регионального минздрава, всего зафиксировано 51 334 случая COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 218 человек. При этом выздоровели 228 пациентов, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 43 808 южноуральцев. Еще 5 470 заболевших остаются под присмотром врачей.

Выросла и статистика летальных исходов. За прошедшие сутки скончались 13 человек, у которых был диагностирован COVID-19. 8 человек умерли непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 999 человек.

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