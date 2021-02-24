На трассе в Челябинской области застрял еще один автобус

Пассажиров автобуса разместили в школе. Фото: Миндортранс

Из-за разгула стихии, продолжающегося со вчерашнего дня, на трассе застрял автобус Еткуль-Магнитогорск. Помощь пришла из Южноуральска.

— В течение получаса они были размещены в МОУ СОШ № 7, им предоставлено горячее питание, — рассказали в пресс-службе Миндортранса.

Всего по данным ГУ МЧС по Челябинской области, спасатели оказали помощь 1154 гражданам, застрявшим на дорогах. В пункты временного размещения эвакуированы 481 человек. Из снежных заносов вызволили 244 автомобиля.

Сегодня ночью удалось спасти два десятка человек, застрявших под Троицком. Вот, что рассказывают очевидцы. О ситуации в регионе в связи с непогодой, — в нашей онлайн-трансляции.

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