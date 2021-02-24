Победителей Кубка мира по фристайлу наградят эксклюзивными коронами и медалями

Спортсменов, которые покажут наилучшие результаты на Кубке мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, который пройдет 12-13 марта на ГЛЦ «Солнечная долина», ждут не только фирменные медали, но и короны победителей, которых изготовят мастера из Златоуста.

Награждение победителей миасского Кубка мира коронами стало уже доброй традицией. Кроме того, корона — эта символ Кубка. Среди спортсменов наблюдается ажиотаж перед стартами, так как каждый хочет стать обладателем необычного приза.

Эскизы корон и медалей 2021 года уже согласованы с представителями организационного комитета, со дня на день мастера приступят к работе. Изготовлением корон с покрытием из 24-каратного золота для лучших горнолыжников в этому году также занимается фирма «ЛиК» — мастерская декоративно-прикладного искусства города Златоуста.

— Как показала практика, спортсмены оценили необычный приз. У них все полки заставлены кубками, а наш приз отличается от остальных и действительно запоминается. К тому же, приятно почувствовать себя королем или королевой фристайла, — отмечает генеральный директор «ЛиКа» Андрей Лохтачев.

Напомним, самое яркое спортивное событие этой зимы пройдет 13 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Приобрести билеты можно на сайте и в кассах курорта.