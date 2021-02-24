Студент техникума погиб в ДТП на трассе в Челябинской области

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла сегодня около 08:00 под Златоустом в Челябинской области. Трассу заметало снегом, в какой-то момент 19-летний парень за рулем автомобиля Kia Spectra не справился с управлением, въехал в ограждение и вылетел в кювет. В результате автомобиль приземлился на крышу, водитель погиб на месте происшествия.

— В момент ДТП в автомобиле также находилась девушка, ей была оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась, — добавили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

По предварительным данным, молодые люди ехали из Кусинского района в Златоуст — оба являются студентами местного техникума. Погибший парень 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, при этом его водительский стаж — 1 год.

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