Студент техникума погиб в ДТП на трассе в Челябинской области

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Авария произошла сегодня около 08:00 под Златоустом в Челябинской области. Трассу заметало снегом, в какой-то момент 19-летний парень за рулем автомобиля Kia Spectra не справился с управлением, въехал в ограждение и вылетел в кювет. В результате автомобиль приземлился на крышу, водитель погиб на месте происшествия.
— В момент ДТП в автомобиле также находилась девушка, ей была оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась, — добавили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
По предварительным данным, молодые люди ехали из Кусинского района в Златоуст — оба являются студентами местного техникума. Погибший парень 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, при этом его водительский стаж — 1 год.
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