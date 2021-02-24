Под Троицком спасли сотрудников ГИБДД, на сутки застрявших на дороге из-за метели

Мужчины начали уже сами откапывать машину, но ее все-таки пришлось бросить. Трактор так и не смог пробиться прямо до автомобилей. Фото: Виктория Замотина

Под Троицком в Челябинской области спасли двух сотрудников ГИБДД и двух пострадавших в ДТП мужчин, которые еще вчера днем застряли на трассе из-за метели. Об этом КП-Челябинск сообщила супруга одного из сотрудников Виктория Замотина.

— Парней наших спасли. Все-таки пришел трактор с Огнеупорного (поселок в Чесменском районе — прим. автора). Не смог километра 1,5 прочистить. Мужчины все побросали, потому что бензин уже закончился. Они начали откапывать машину, — сообщила Виктория Замотина.

Сейчас мужчины отогреваются в бытовке где-то на трассе.

— Не уточнил, есть ли еда и питье. Просто быстро сказал, что в бытовке, где тепло, — добавила Виктория Замотина.

Вчера, 23 февраля, в 13:00 два сотрудника ГИБДД Троицкого района выехали на дорогу Троицк-Целинное на ДТП, где столкнулись две машины. В итоге полицейские вместе с двумя пострадавшими почти сутки ждали помощи. Подробности — в нашем материале.

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