Доставка еды и магазин на диване: аналитики выяснили, как изменилась цифровая активность тех, кто остался дома

Эксперты МТС изучили изменения в индексе цифровой активности южноуральцев в минувшие праздники и узнали, чем занимались те, кто предпочел остаться в минувшие выходные дома.

На праздниках жители Челябинской области проводили время дома в кругу друзей и родных, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий. В эти дни индекс цифровой активности южноуральцев достиг пикового значения в 10 баллов — 23 февраля жители Челябинской области проводили в сети в 2,5 раза больше времени, чем в прошлом году. В ТОП-3 наиболее популярных категорий интернет-ресурсов попали сервисы доставки еды, онлайн-магазины и кинотеатры: их посещаемость кратно возросла по сравнению с «докарантинным» периодом.

В День защитника Отечества рекордный спрос пришелся на сервисы доставки еды — рост составил 534%. Также в праздничный день жители региона предпочитали заниматься онлайн-покупками — интерес к интернет-магазинам возрос до 474%. При этом, оставаясь дома, южноуральцы развлекались просмотром фильмов и видеороликов — посещаемость онлайн-кинотеатров и стриминговых платформ увеличилась на 233%.

Большой популярностью у жителей Челябинской области пользовались игровые и киберспортивные сервисы — к таким ресурсам они обращались на 190% чаще. Также в пятерку наиболее посещаемых приложений вошли мессенджеры — к ним обращались на 172% больше, по сравнению со средними значениями прошлого года.

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

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