В Челябинске вынесли приговор бизнесмену, давшему взятку ректору УралГУФКа

Через посредника он передал полмиллиона рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Челябинске вынесли приговор бизнесмену, который дал взятку ректору УралГУФКа. В апреле прошлого года он через посредника передал 500 тыс. рублей за помощь в заключении и оплате договоров по ремонту студенческого общежития, а также спорткомплекса «Манеж». Посредник не стал нарушать закон и обратился в правоохранительные органы.

— Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора коммерческой организации, признанного виновным по ч.5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В результате бизнесмен отделался лишь штрафом в 3,5 млн рублей. Всего за приемку работ он предлагал ректору взятку в размере 5 млн рублей.

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