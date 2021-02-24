Школы дополнительного образования отказались отменять занятия из-за непогоды в Челябинске

Фото: читатель КП

В связи с непогодой отменили занятия в общеобразовательных школах, а вот в учреждениях дополнительного образования дела обстоят иначе. Мы связались с некоторыми школами, чтобы уточнить, нужно ли приходить детям, и в большинстве их них нам ответили положительно.

— Занятия не отменены, но нужно созвониться с педагогом и уточнить, — рассказали в Дворце пионеров и школьников.

— Все занятия проходят в обычном режиме, — уточнили в ДЮСШ № 10 по спортивной борьбе и самбо.

— Преподаватели на месте, если вас погода устраивает, то можете детей привести, — сообщили в СШ №9 по шахматам и шашкам.

Исключением стала разве что Детская художественная школа искусств, руководство которой все же решило оставить детей дома и перевести занятия в дистанционный формат.

— Занятия отменены, все проводится в дистанционном режиме. Все задания можно найти в «Сетевом городе», либо уточнить у преподавателя, — в Детской художественной школе искусств.

Сегодня в Челябинской области продолжает бушевать метель. Все последние новости, связанные с непогодой, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.

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