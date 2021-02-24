«Челбаскет» дома с минимальным счетом переиграл курский клуб «Русичи»

"Челбаскет" (в белой форме) сумел переиграть клуб "Русичи". ФОТО БК "Челбаскет".
Это был последний домашний матч «Челбаскета» в первом круге чемпионата Суперлиги-2. Преимущество челябинцев растаяло в середине игры. В третьей четверти «Русичи» сумели выйти вперед, но концовка матча уже была полностью хозяевами площадки. Очки по четвертям распределились следующим образом: 26:19; 19:26; 21:26; 31:21. Итог — 97:92 в пользу «Челбаскета».
— Хочется поблагодарить команду Курска за этот прекрасный, плотный баскетбол, который они демонстрируют в каждом матче. Это крепкая, неуступчивая команда, которая играет максимально агрессивно, форсирует каждого своего соперника на быструю игру. Мы серьезно готовились к этому матчу, ошибаться было нельзя. Как показывает итоговый счет, у нас получилось, — прокомментировал итог поединка главный тренер БК «Челбаскет» Евгений Сорокин.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который присутствовал на матче во Дворце пионеров и школьников на Алом поле, не скрывал эмоций:
Команда старалась, были плюсы, были минусы, но самое главное — это победа. Я вижу у команды отличный потенциал. Всех с победой, — поздравил спортсменов, тренеров и болельщиков Алексей Текслер.
Второй круг чемпионата России в Суперлиге-2 пройдет с 10 по 15 марта. «Челбаскет» подал заявку на проведение турнира в Челябинске. Команды за три дня проведут полтора десятка матчей.
КСТАТИ
Завершающий матч первого круга регулярного чемпионата «Челбаскет»сыграет 28 февраля в Магнитогорске против «Металлурга». Руководители клуба сообщают, что для болельщиков будет организован бесплатный трансфер.
Сбор в 10-30 (место сбора будет уточнено дополнительно), отправление автобуса в 11-00.
*Заявки принимаются на номер 8-951-806-16-39 (WhatsApp)
В заявке указать:
ФИО, полных лет, контактный телефон.
Несовершеннолетние могут быть только в сопровождении взрослых.
Заявки принимаются до 17-00 25.02.21 (четверг).
*Количество мест ограничено, факт подачи заявки не гарантирует предоставление места. Представитель клуба с вами обязательно свяжется!
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