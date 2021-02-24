«Это поглощение»: Челябинский политик высказался об объединении трех политических партий

22 февраля в Москве, на площадке Центра международной торговли состоялось официальное объединение трех политических партий: «Справедливая Россия», «За Правду» и «Патриоты России». Новообразованная партия теперь носит название «Справедливая Россия — За правду», а ее председателем был избран депутат Государственной Думы РФ Сергей Миронов.

В конце 2020 года также поднимался вопрос о присоединении к новому союзу политической партии «Родина». Однако, председатель Президиума политического совета партии «Родина» Марина Костычева опровергла слухи, заявив, что «остаются независимыми, и объединяться будут исключительно инициативами и отдельными проектами, но никак не партиями».

Челябинский политик и председатель регионального отделения партии «Родина» считает, что объединение можно считать «концом» для «Патриотов России» и «За Правду»:

— Ну, вот слились они в одну большую «Справедливую Россию — За правду». Это на бумаге. Но по факту, теперь осталась одна СР, остальные партии были поглощены без какого-то роста в силе и возможностях. То есть, их больше не существует, — считает Сергей.

По его мнению, «для желто-красных коллег, этот коллаб — огромное приобретение, которое позволит тягаться на равных с коммунистами, либералами и ЕР».

— Но для тех, кто вложил душу в «Патриотов России», кто весь прошлый год ходил под флагами Захара Прилепина — это безрадостный финал. Даже сейчас, лидеры меньших партий — всего лишь вторые фигуры после Сергея Миронова. Всю эту зиму гуляли слухи о том, что «Родина» также будет поглощена. Благо, отстояли. Потому что нужны людям, потому что за земляков боремся.

В Челябинске «Патриотам» и «За Правду» невозможно тягаться с местными эсерами. Им здесь отойдут даже не вторые или третьи роли. Поэтому, коллеги, жду вас в наших рядах. Нам, как и нашим землякам, нужны патриоты родного края, — заключил политик.