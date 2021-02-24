ТРК «Космос» совместно с Детским домом «Солнышко» проводят благотворительную ярмарку «Детство»

14 марта в ТРК «Космос» (г.Челябинск, ул. Чичерина, 28, 1-й этаж, вход со стороны пр.Победы) состоится благотворительная ярмарка.

Воспитанники детского дома «Солнышко» смогут представить к продаже изделия ручной работы, изготовленные в кружке рукоделия при детском доме.

14 марта 2021 с 13:00 до 16:00 пройдет торжественное открытие площадки, воспитанники подготовят творческие номера, пройдут конкурсы и викторины для посетителей ярмарки.

Зачастую все спонсорские организации, шефствующие над детским домом, упускают проблематику воспитанников учреждения. Ребят после выпуска возникают вопросы, связанные с адаптацией в реальной жизни, они не пробовали себя в роли работников определенной сферы, всегда прибывали в созданных администрацией детского дома условиях, считая, что все окружающее возникает само по себе.

Данное мероприятие призвано дать возможность детям попробовать себя в роли продавцов товаров сделанных своими руками, возможность заработать свои первые деньги вместе с преподавателями, а посетителей комплекса призвать поучаствовать в процессе адаптации детей в обществе.

План мероприятия:

с 10:00 до 13:00 — работа ярмарки «Детство»;

с 13:00 до 16:00 — торжественное открытие площадки, слово руководителям организации, приглашенным гостям, творческие выступления;

с 16:00 до 20:00 — работа ярмарки «Детство».