Отмена занятий в школах Челябинска 25 февраля 2021 года: кому не надо идти на уроки

Холода простоят в Челябинске как минимум еще два дня. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области продолжает бушевать стихия. По прогнозу синоптиков Челябинского гидрометцентра, в ночь на 25 февраля температура воздуха в Челябинске опустится до -31, -33 градусов.

— 25 февраля 2021 года занятия во всех школах Челябинска с 1 по 11 класс проводятся дистанционно, — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, завтра днем воздух прогреется до -17,-19 градусов, преимущественно без осадков. Осторожнее следует быть пешеходам и водителям — утром на дорогах образуется гололедица. Ветер северный, северо-западный 6-11 м/с.

Холода простоят в Челябинске как минимум еще два дня. 26 февраля ночью ожидается -32,-34, днем -16,-18.

Идти школьникам на уроки или нет, решает комитет по делам образования Челябинска на основе данных о погоде — среднеарифметического значения текущих и прогнозируемых значений температуры и скорости ветра. Мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

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