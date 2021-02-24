В Челябинске восстановили движение трамваев по трем направлениям

Трамвайные пути откапывают с самого утра Фото: Андрей АБРАМОВ

Из-за непогоды в Челябинске с самого утра парализовано движение трамваев: рельсы замечает, очистка помогает ненадолго. https://www.chel.kp.ru/online/news/4198446/

В пятом часу вечера в мэрии сообщили о восстановлении движения на вокзал (завод Колющенко) по проспекту Победы до улицы Чичерина, а также с ЧМК.

— Готовится запуск участка ЧТЗ-Медгородок. Активно ведется расчистка направления на Чистопольскую в Ленинском районе, — сообщили в мэрии.

Тем временем в аэропорту задержаны дневные и вечерние рейсы. На дорогах области введены ограничения, полный список участков.

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