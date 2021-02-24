В Челябинской области вынесли приговор мужчине, убившему тещу и ее родственницу

Фото: пресс-служба Челябинского областного суда

Сегодня Челябинский областной суд вынес приговор 27-летнему магнитогорцу Максиму Иванову за убийство тещи и ее родственницы. Все началось в марте 2019 года в поселке Урожайный Агаповского района, когда мужчина поссорился со своей женой. В ходе конфликта он разбил ей телефон, а затем избил и супругу, требуя, чтобы она скрылась из области, оставив ему ребенка.

После этого Иванов взял пистолет, который нелегально купил у знакомого, и поехал к теще, чтобы убить ее. Однако в доме женщина была не одна, а со своей родственницей, поэтому мужчина решил застрелить сразу обеих. В соседней комнате в момент убийства сидели пятеро детей, которые и рассказали о случившемся родственникам.

— Подсудимый признан виновным по ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством», ч. 1 ст. 167 «Умышленное уничтожение имущества», ч. 1 ст. 222 «Незаконные приобретение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов», п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 «Умышленное убийство двух лиц, с целью облегчить его совершение» УК РФ, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

На судебном заседании мужчина заявил, что не замышлял убийство родственницы тещи, а в остальном полностью признал свою вину. В результате ему назначили 18 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Помимо этого, убийца должен выплатить бывшей супруге миллион рублей за моральный вред и 18,4 тыс. рублей за разбитый телефон.

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