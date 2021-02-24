Дорогу в Челябинской области не могут расчистить вторые сутки

Дорога отрезала многим путь домой и на работу. Фото: администрация Троицка

Администрация Троицка отчиталась, как ведутся работы по расчистке дороги к ГРЭС. На этом пути вечером, 23 февраля, и ночью оказались заблокированы несколько автомобилей и автобус. Люди до сих пор не могут уехать или вернуться с работы.

— Продолжает оставаться закрытой дорога ГРЭС-город. Сейчас там работает снегоуборочная техника и сотрудники МЧС, которые «достают» автомобили, оставленные вчера вечером из-за непогоды, — прокомментировали в администрации Троицка.

— У многих дети, пожилые родители одни дома остались, — переживают жители.

Некоторым пришлось остаться возле заправок, где движение еще разрешено.

Мы ведем онлайн-трансляцию о том, как Челябинская область переживает непогоду.

История спасения людей мы собрали в один сюжет.

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