Дорогу в Челябинской области не могут расчистить вторые сутки

Дорога отрезала многим путь домой и на работу. Фото: администрация Троицка
Администрация Троицка отчиталась, как ведутся работы по расчистке дороги к ГРЭС. На этом пути вечером, 23 февраля, и ночью оказались заблокированы несколько автомобилей и автобус. Люди до сих пор не могут уехать или вернуться с работы.
— Продолжает оставаться закрытой дорога ГРЭС-город. Сейчас там работает снегоуборочная техника и сотрудники МЧС, которые «достают» автомобили, оставленные вчера вечером из-за непогоды, — прокомментировали в администрации Троицка.
— У многих дети, пожилые родители одни дома остались, — переживают жители.
Некоторым пришлось остаться возле заправок, где движение еще разрешено.
Мы ведем онлайн-трансляцию о том, как Челябинская область переживает непогоду.
История спасения людей мы собрали в один сюжет.
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