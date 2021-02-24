МЧС сообщило, сколько человек спасли на дорогах Челябинской области в сильную метель

На юге Челябинской области 23 и 24 февраля из снежного плена вызволили 1295 человек и 254 автомобиля. Об этом сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по Челябинской области Михаил Теплых.

Организовано 13 пунктов временного размещения, куда доставили 610 человек

— В связи с погодными условиями в Челябинской области сложилась сложная обстановка. На дорогах из-за сильных порывов метра более 20 м/с. образовались заносы. Для мониторинга развернут оперативный штаб, — рассказал Михаил Теплых.

Как уточнили в правительстве Челябинской области, В Троицке люди из пункта временного размещения начали возвращаться домой. Дорога ГРЭС-город, где сегодня ночью спасали пассажиров автобуса, продолжает оставаться закрытой.

Продолжают сидеть без света 119 населенных пунктов в 16 муниципалитетах. Утром компания «Россети Урал» заявила, что для ликвидации последствий непогоды стягивает дополнительные силы и средства из соседних регионов.

Информация по электроснабжению потребителей Челябинской области

— По состоянию на 16:00 обесточенные потребители — 17849 в 110 населенных пунктах, 93 социально-значимых объекта в Еткульском, Сосновском, Миасском, Чебаркульском, Увельском, Чесменском, Варненском, Октябрьском, Агаповском, Карталинском, Кизильском, Нагайбакском, Верхнеуральском муниципальных районах, — рассказали в Министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

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