Из-за пожара в магазине стройматериалов в Челябинской области эвакуировали жильцов многоэтажки

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар начался 24 февраля около 10 часов утра в Миассе Челябинской области. Там загорелся магазин стройматериалов, который находился на первом этаже пятиэтажного дома. Очевидцы происшествия вызвали МЧС.

Пожарные, прибыв на место возгорания, начали обход подъездов, чтобы сообщить жильцам дома о возникновении огня. Часть людей покинула свои квартиры самостоятельно, а 15 человек, среди которых были трое детей, пришлось эвакуировать по маршевым лестницам.

Одновременно с эвакуацией жильцов также началось и тушение пожара. На помощь огнеборцам подоспели сотрудники Миасского поисково-спасательного отряда. Но сильный дым от горящего здания мешал борьбе с возгоранием, поэтому пришлось надевать специальные аппараты для дыхания. Дополнительные трудности также создавала и морозная погода — из-за нее быстро заканчивался кислород в баллонах и происходили перебои в работе раций.

Несмотря на возникшие трудности, пожарным и спасателям удалось разобраться с возгоранием.

— Силами Миасского пожарно-спасательного отряда был организован подвоз дополнительных баллонов с воздухом и средств связи. Разделившись на группы, пожарные проникали в квартиры 2-го и 3-го подъездов, чтобы удостовериться, что пламя не проникло внутрь жилых помещений. Ближе к 12 часам дня пламя удалось локализовать на площади 150 квадратных метров и остановить его распространение, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Пострадавших и погибших во время пожара нет. Сейчас выясняются все обстоятельства и причины возникновения огня.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

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