На трассе в Челябинской области застрял в мороз автобус с туристами

Фото: vk.com / Управление ГИБДД по Челябинской области

Инцидент произошел ночью на 102 километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск. Там застрял автобус, который двигался из курорта Абзакова в Тюмень. Всего в салоне транспортного средства находились 52 человека, среди которых было 6 детей. Самостоятельно привести автобус в движение они не смогли.

О том, что на трассе застрял автобус с пассажирами сотрудники ГИБДД узнали в 3 часа ночи. Однако из-за того, что дорогу сильно замело из-за снега, добраться до туристов удалось лишь к 13 часам дня, используя для расчистки дороги экскаватор-погрузчик.

— С помощью спецтехники автобус был извлечен из снега и смог дальше продолжить движение. В сопровождении патрульного автомобиля транспортное средство прибыло в село Степное Пластовского района, где всех пассажиров обеспечили горячим питанием и разместили на ночлег, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Помимо помощи автобусу с туристами из снежных заносов также было извлечено еще 19 легковых автомобилей.

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