Из-за аномальных морозов в центре Челябинска повредились праздничная иллюминация и несколько арт-объектов

Фото: Telegram / Челябинский дорожник

Установившаяся непогода в Челябинске дала о себе знать: из-за аномальных морозов были повреждены иллюминация на набережной реки Миасс, новогодняя конструкция на улице Чичерина и световая инсталляция на площади Революции.

— Подрядчиком ведется восстановление поврежденных иллюминаций, некоторые конструкции будут демонтированы до лучших погодных условий, — сообщили в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Кроме того, была сломана железобетонная опора на улице Механической, а также из-за упавшего дерева повреждена линия наружного освещения по улице Хлебозаводская. Сейчас сотрудники МБУ «ЭВИС» выполняют работы по устранению последствий непогоды.

Фото: Telegram / Челябинский дорожник

Фото: Telegram / Челябинский дорожник

Фото: Telegram / Челябинский дорожник

Фото: Telegram / Челябинский дорожник

Фото: Telegram / Челябинский дорожник

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