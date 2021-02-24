Онкобольной мальчик не попал в больницу из-за метели в Челябинской области

Потребуется время, чтобы расчистить дороги на трассах региона. Фото: Миндортранс Челябинской области

Утром 24 февраля такси благотворительного фонда «Искорка» выехало из Челябинска в Троицкий район, чтобы отвезти 14-летнего подростка на плановое лечение в онкоцентр областной больницы. Однако в Троицке полицейские, зная о сложной ситуации из-за метели на дорогах в поселки, остановили машину и предложили таксисту вернуться.

—Информацию тут же передали в фонд «Искорка» и в семью. Мать мальчика связалась с лечащим врачом — лечение перенесли на следующий понедельник, также врач сообщил, что такая задержка некритична для здоровья подростка, — сообщили представители благотворительного фонда.

Из-за химиотерапии иммунитет онкобольных детей сильно снижен, в связи с чем врачи запрещают им пользоваться общественным транспортом. Последние 7 лет в Челябинской области действует проект «Дорога жизни» фонда «Искорка». Он существует за счет пожертвований и позволяет организовать бесплатные для детей поездки из дома в больницу, а также авиаперелеты в федеральные клиники.

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